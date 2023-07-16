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الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

انخفاض أسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم الأحد 16 يوليو 2023

الدولار
الدولار

انخفضت أسعار الدولار "العملة الخضراء" خلال التعاملات الرسمية اليوم بالبنوك الأحد 16 يوليو 2023 بشكل طفيف، وسجل سعر الدولار في "البنك المركزي" نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

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الدولار ينخفض وتغير ملحوظ بأسعار العملات الأجنبية اليوم بالبنوك المصرية

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أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

أسعار الدولار اليوم الأحد 16 يوليو 2023

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه.

 ووصل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

 وسجل سعر الدولار  في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

 وسجل الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم في السوق السوداء، فسجل ما بين 38.90 جنيه و39 جنيهًا للشراء، وما بين 39.10 و39.20 جنيه للبيع.

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