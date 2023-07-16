وزير الرياضة يستقبل ممثلي برلمان شباب مصر قبيل زيارتهم لمركز المعلومات بمجلس الوزراء

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة بقطاعيها تعمل علي استدامة تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية للنشء والشباب الي المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ على أرض الواقع ومن ثم تأصيل الوطنية والشعور بالفخر لدى شبابنا بهذا الحجم من الإنجاز وترسيخ مفهوم أنهم قادة المستقبل، التي باتت واقعاً ملموساً تعمل على دعم منظومة التنمية المستدامة، وتلك الزيارات تُعد أحد الأدوات الواقعية لتطوير قدراتهم وزيادة إسهاماتهم في مسيرة النهوض والتقدم، فضلاً عن أنها تعكس ثقة الدولة في شبابها كونهم حملة شعلة المستقبل والمحرك الرئيسي للتطور والتنمية المنشودة .

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة ، صباح اليوم الأحد ، عددا من ممثلي برلمان شباب مصر من مختلف محافظات الجمهورية ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، قبيل زيارتهم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، ذلك في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تجريها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني الي المشروعات القومية العملاقة للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع .



وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن زيارة أعضاء برلمان شباب مصر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، تؤكد إيمان الدولة والقيادة السياسية بأهمية دور الشباب في خدمة المجتمع والدولة، لأنهم بالفعل مرتكز وعنصر رئيسي لتقدم البلاد وعماد الحاضر وضمان المستقبل الذي تنشده الجمهورية الجديدة .

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يعد مركز فكر الحكومة المصرية، يقوم بدور رئيس في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.