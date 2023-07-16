تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون.. 7 تعديلات منتظرة

يستعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، لإجراء عدة تعديلات في تشكيل فريقه اليوم بمواجهة المقاولون العرب، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري، ويحتضنها ستاد المقاولون العرب.

وشهدت القائمة التي أعلنها السويسري مارسل كولر غياب كل من علي معلول ومروان عطية للراحة، وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأيمن أشرف وشادي حسين لأسباب فنية، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم للإيقاف.

كما يغيب محمود متولي وعمرو السولية وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة.

ومن المنتظر أن يدفع كولر بـ7 لاعبين لم يعتمد عليهم في التشكيل الأساسي خلال المباريات الأخيرة وهم محمد أشرف ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد أشرف - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، كريم الدبيس، محمد أشرف

خط الوسط: أليو ديانج، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، رأفت خليل، أحمد القندوسي، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد زعلوك، محمد شريف، كهربا