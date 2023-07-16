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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

عملات عربية
عملات عربية

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم حالة من الاستقرار اليوم الأحد 16-7-2023، خلال التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة، على رأسهم البنك المركزي المصري.

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الجنيه أمام الدولار.. أسعار العملات اليوم السبت

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

وتقدم بوابة الوفد أسعار العملات العربية  خلال مستهل التعاملات في البنوك كالآتي:

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، مستوى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 وبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

فيما سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 99.64 جنيه للشراء، و100.73 جنيه للبيع.

 ووصل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 98.09 جنيه للشراء، و100.83 جنيه للبيع.

الدرهم الإمارتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي، نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 واستقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، عند مستوى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

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