اصنعي تندر دجاج تكا على الطريقة الهندية

يعنبر تندر دجاج تكا من أطيب الأكلات التي يتميز بها المطبخ الهندي بتعدد وصفاته للدجاج ومن أشهرها دجاج تكا، ودجاج تندوري، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير قطع تندر صدور الدجاج تكا بجانب الأرز الأبيض.

تندر دجاج تكا

مقادير تندر دجاج تكا

- صدر الدجاج : كيلو (مخلي من العظم ومقطع مكعبات)

- لبن زبادي : علبة

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الكاري : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : نصف حبة (حامض)

- زيت الزيتون : ربع كوب

تندر دجاج تكا

طريقة التحضير

في وعاء تبلي مكعبات الدجاج بالزبادي، والثوم، والزنجبيل، والملح، والفلفل، والكاري، والبابريكا، وقلبي جيداً حتى تتغطى كاملاً.

أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون وقلبي، ثم غطّي الوعاء وضعيه في الثلاجة لحوالي ساعتين.

صفّي مكعبات الدجاج في الأعواد الخشبية، واشويهم على الشواية الكهربائية أو على الفحم حتى تنضج، ثم زينيها بالبقدونس المفروم وقدميها ساخنة.