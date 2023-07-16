مخرج “تايتانيك” يكشف حقيقة إخراج فيلم عن غواصة “تيتان”

كشف السينمائي الأميركي ومخرج فيلم "تايتانيك"، جيمس كاميرون، حقيقة عزمه إخراج فيلم أو مسلسل يتناول قصة غواصة "تيتان" التي عثر على حطامها الشهر الماضي، وكان على متنها 5 أشخاص في رحلة إلى السفينة الغارقة.

ونفى كاميرون ما تداولته مواقع وصحف عن كونه المرشح الأبرز لإخراج فيلم أو مسلسل عن كارثة "تيتان".

وقال المخرج العالمي في تغريدة على "تويتر": "عادة لا أرد على الشائعات المسيئة في وسائل الإعلام، لكني بحاجة إلى القيام بذلك الآن".

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be. — James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023

وأضاف كاميرون: "ليست هناك محادثات مع أوشن غيت (الشركة المالكة لتيتان) حول أي عمل فني عن الغواصة، ولن أقوم بذلك على الإطلاق".

وسبق لكاميرون، الذي غطس لحطام "تايتانيك" 33 مرة قد صرّح في حديث لشبكة "أي بي سي" الإخبارية، أن عددا من كبار المؤثرين في مجتمع هندسة الأعماق كتبوا رسائل إلى الشركة المشغلّة للغواصة بشأن مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأوضح كاميرون: "أدهشني التشابه مع كارثة تايتانيك، حيث تم تحذير القبطان مرارا وتكرارا بشأن الجليد أمام سفينته، ومع ذلك سار إلى الأمام بأقصى سرعة في حقل جليدي في ليلة غير مقمرة".

وأشار إلى أنه "لم يتم الالتفات إلى التحذيرات، تتكرر الكارثة في نفس الموقع بالضبط".



