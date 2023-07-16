اليوم..أولى جلسات مُحاكمة تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالأعضاء

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي من 4 أشخاص كونوا جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الإتجار بالأعضاء البشرية فى الجيزة.

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وأحالت النيابة العامة تشكيلًا عصابيًا من 4 أشخاص كونوا جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية، وحددوا 25 ألف جنيه مقابًل استئصال الكلى فى الجيزة، إلى محكمة الجنايات.

وأحالت النيابة العامة تشكيلًا عصابيًا من 4 أشخاص كونوا جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية، وحددوا 25 ألف جنيه مقابًل استئصال الكلى فى الجيزة، إلى محكمة الجنايات.

الدولة تُواصل مُلاحقة المُتورطين في جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة بشمال الجيزة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "محمد ف" - هارب- 42 سنة أخصائي تحاليل طبية- صاحب معامل للتحاليل، و"سعيد ع" 44 سنة، كهربائي سيارات، و"ه.ح" 32 سنة، صاحب محل ملابس، و"إيهاب س" 51 سنة، لأنه في غضون الفترة بين عامي 2017 و 2019 أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وانضم لها المتهمان من الثاني وحتى الرابع تحقيقا لأغراضها، متعاملين في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم" فريد م"، و" أبو النور ع"، و"محمد ح" بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم، وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية- كلاهم- مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين وهم" مساعد ج" ، و"مروة.ا" ، و "زوزو س" من أجل الحصول على منافع مادية ، مما ترتب عليه إصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعاهة مستديمة على النو الموصوف بتقرير الطب الشرعي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية في كافة أنحاء الجمهورية في كافة المُحافظات.

وتعد "جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية" أحد أشكال الإتجار بالبشر، ولكن بالطبع هي أخطرهم.

وبحسب تعريف منظمة الصحة العالمية (WHO) فإن تجارة الأعضاء هي عملية زرع تجارية يجني القائمون عليها ربحاً مادياً، وتتم تلك العمليات خارج الأنظمة الوطنية الطبية.

ومع استفحال المُشكلة في مصر، وارتفاع عدد الضحايا، تُكثف وزارة الداخلية جهودها لمُكافحة هذا النوع من الجرائم.

البشع في الأمر أن هذا النوع من الجرائم يتورط فيه أطباء كبار وعاملين في القطاع الطبي داخل البلاد.

ويستغل الجُناة حاجة المجني عليهم للمال لإقناعهم بجدوى بيع أعضائهم الحيوية.