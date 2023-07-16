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الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جنوح عربة قطار بتونس لنقل المسافرين في محطة مساكن

بوابة الوفد الإلكترونية

جنحت  عربة قطار لنقل المسافرين من قابس نحو تونس العاصمة، وذلك على مستوى محطة مساكن وسط شرقي البلاد التونسية وهي معتمدية تابعة لولاية سوسة، وفق روسيا اليوم.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن عربة القطار خرجت عن القضبان في قنطرة وادي المالح طريق الوردانين.

وأكدت مصدر محلي لإذاعة "موزاييك" أنه لم يتم تسجيل أي أضرار تذكر.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تخصيص حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.

وفي نهاية شهر يونيو، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 30 في انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.

وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" حينها إن قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار وشخص ثان.

 

الجريدة الورقية