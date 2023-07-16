عبدالهادي الشبيب يعلن استقالته من رئاسة الاتحادين الكويتي والعربي للكرة الطائرة

أعلن الدكتور عبدالهادى الشبيب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للكرة الطائرة عن استقتالته من منصبه بعدما قدم استقالة رسمية للجمعية العمومية للاتحاد الكويتي وعمومية الاتحاد العربي.

عبدالهادي الشبيب: هذه اسباب استقالتي من رئاسة الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة

وكشف الشبيب في الاستقالة التي تقدم بها لأعضاء الجمعية العمومية عن الأسباب التي دفعته لذلك قائلا: أود من خلال هذه الرسالة أن أقدم استقالتي من منصب رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة وذلك نتيجة لعدم الانسجام والتناغم بين أعضاء مجلس الإدارة التي من شأنها أن تعطل تحقيق مصلحة وأهداف رياضة الكرة الطائرة الكويتية والمنتسبين لها، وأعبر عن امتناني وشكري العميق لكل من ساهم وعمل معي في فترة تولي منصب رئيس الاتحاد، كان لي الشرف الكبير أن أتعاون مع نخبة من المخلصين، الذين بذلوا جهوداً جبارة للنهوض برياضة الكرة الطائرة على الأصعدة كافة".

الشبيب يكشف اسباب استقالته من رئاسة الاتحاد العربي للكرة الطائرة

وعن اسباب استقالته من رئاسة الاتحاد العربي، قال الشبيب أعلن رسميا عن استقالتي من منصبي كرئيس للاتحاد العربي للكرة الطائرة، وذلك نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها الاتحادات العربية والانشقاق الواضح بينها و بعد تفكير شامل وتقييم دقيق للوضع الراهن، ارتأيت أنه في مصلحة الاتحاد العربي للكرة الطائرة ولمصلحة رياضتنا العربية أن أقدم استقالتي. هذا القرار يهدف إلى إنهاء الانشقاق والمساهمة في تهدئة الأوضاع وتحقيق التوافق بين الاشقاء.

عبدالهادي الشبيب يشكر أعضاء الاتحاد العربي للكرة الطائرة

و وجه الشبيب الشكر لجميع الأعضاء المخلصين في الاتحاد العربي للكرة الطائرة، الذين عملوا بجد وتفان لتحقيق تطلعاتنا المشتركة. لقد كان لي الشرف العظيم أن أعمل مع نخبة مخلصة سعيا منا لتعزيز رياضتنا العربية.

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