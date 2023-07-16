أسامة نبيه مدربًا لنادي المريخ السوداني

تعاقد نادي المريخ السوداني مع المدرب المصري أسامة نبيه لقيادة الفريق لمدة موسم واحد خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو.

وعمل أسامة نبيه في الموسم الماضي كمدرب عام بالزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي فيريرا وشغل منصب المدير الفني للأبيض في مباراة واحدة أمام فيوتشر، كما تولى تدريب أندية مصر والصوالح السعودي وعمل كمدرب مساعد لهيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي السوداني، صورًا لتوقيع أسامة نبيه على العقد بالقاهرة، بحضور منير نبيل عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس القطاع الرياضي وهيثم محمد نور المدير العام للنادي.

ويستعد المريخ لعودة النشاط الرياضي بعد فترة توقف طويلة بسبب القتال الدائر الذي تشهده البلاد.

ويحتل المريخ المركز الثاني برصيد 48 نقطة من 19 مباراة في ترتيب الدوري السوداني خلف الهلال المتصدر برصيد 53 نقطة من 20 مباراة.