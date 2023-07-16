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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ديكلان رايس أغلى صفقة في تاريخ أرسنال

بوابة الوفد الإلكترونية

أصبح ديكلان رايس صفقة نادي أرسنال الإنجليزي الجديدة أغلى صفقة في تاريخ الجانرز.

وأعلن أرسنال عن تعاقده مع ديكلان رايس بعقد طويل الأمد حتى صيف 2028 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبلغت القيمة المالية للصفقة 105 ملايين جنيه استيرليني ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الجانرز.

وتفوق ديكلان رايس على نيكولاس بيبي الذي انضم لصفوف أرسنال فى صيف 2019 قادمًا من موناكو مقابل 72 مليون إسترليني، ومن خلفه ألكسندر لاكازيت بـ 52.7 مليون إسترليني بعد قدومه من أولمبيك ليون إلي أرسنال في صيف 2017.

وأصبح ديكلان رايس الوافد الجديد لنادي أرسنال ثاني أغلي صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد الأرجنتيني إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي الإنجليزي، الذي إنضم إلى صفوف البلوز قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 106.5 ملايين إسترليني.

وبات ديكلان رايس أعلى لاعب انجليزي في تاريخ البريميرليج بعد تفوقه على مواطنه جاك جريليش لاعب مانشيتر سيتي الذي انضم في 2021 قادما من استون فيلا مقابل 100 مليون جنيه استيرليني.

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