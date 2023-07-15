جنوب سيناء: انخفاض معدل استهلاك التيار الكهربائي بعد تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة تسعى جاهدة في تطوير البنية التحتية بالمحافظة، وخاصة في قطاع الكهرباء، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة نجح على مدار عدة سنوات في إحداث طفرة في هذا القطاع، وساهمت هذه الطفرة في حل الأزمة داخل العديد من الوديان والقرى التي تقع في الظهير الصحراوي والجبلي.

و أن تطوير قطاع الكهرباء ساعد بدرجة كبيرة على انخفاض معدل استهلاك التيار الكهربائي، خاصة بعد تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والتوسع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمدن شرم الشيخ، ودهب، وطور سيناء بتكلفة 106.8 مليون جنيه بينهم 5 ملايين مشاركة مجتمعية.

وأرجع المحافظ معدل الانخفاض في استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحافظة، إلى حسن ترشيد الكهرباء على مستوى المحافظة، وإنارة معظم شوارع مدينة شرم الشيخ بالطاقة الشمسية، وتبديل الإنارة باللمبات الموفرة "الليد"، حتى بلغت كمية الكهرباء المستهلكة مليون كيلو وات في الساعة في السنة، لافتًا إلى أنه جرى تطوير قطاع الكهرباء بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ880 مليون جنيه.

وأوضح أنه جرى توصيل التيار الكهربائي لمحطات تحلية مياه البحر والخزانات الاستراتيجية، ومحطات الصرف الصحي، ومستشفى أبورديس، والوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والتجمعات البدوية على مستوى المحافظة بتكلفة 204.36 مليون جنيه، وربط مدينة سانت كاترين ومنطقة وادي فيران بالشبكة القومية الموحدة بتكلفة 35 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وعمل توسعات لشبكات الجهد المتوسط والمنخفض لتحسين أداء الشبكة وتقليل الأعطال بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأشار إلى تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بمدينة رأس سدر بتكلفة 1.607 مليون جنيه، وربط مدينة سانت كاترين بالشبكة القومية الموحدة عن طريق نويبع بتكلفة 100 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية بتكلفة 100 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي لجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاث بتكلفة 150 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي لقاعة المؤتمرات الجديدة بتكلفة 69 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي لمصنع الرخام بتكلفة 22 مليون جنيه.