توفير دقيق حر لتلبية احتياجات الوديان والتجمعات البدوية بجنوب سيناء

اعلنت محافظة جنوب سيناء، عن توفير طن دقيق حر بمستودع دلتا ماركت التابع لمديرية التموين، لسد العجز في الدقيق داخل القرى والتجمعات البدوية.

و اشار اللواء أحمد جميل، رئيس مدينة دهب، إنه جرى التنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة لتوفير كميات من الدقيق الحر بناءً على رغبة أهالي المدينة خاصة داخل الوديان الذين لا يحصلون على حصتهم من الخبز المدعم.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على طلب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدعم المحافظة بـ 25 طن دقيق حر شهريًا، بسعر 118 جنيه لكل 10 كيلو دقيق، وذلك لتلبية احتياجات أهالي الوديان والتجمعات البدوية.

كما أن مواطني الوديان والتجمعات البدوية لا يعتمدون على شراء الخبز المدعم من المخابز، لذا يجري صرف حصة من الدقيق المدعم لهم بواقع 10 كيلو للفرد في الشهر بسعر 7,5 جنيه، بحد أقصى 10 أفراد للبطاقة التموينية الواحدة، مشيرة إلى أن الحصة المدعمة لا تكفي سكان تلك المناطق ويقومون بشراء كميات إضافية من الدقيق الحر لتلبية احتياجاتهم من الخبز.