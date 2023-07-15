حمودة: نزار قباني كتب أولى أبياته الشعرية خلال رحلة مدرسية لروما

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الشاعر الكبير نزار قباني كان طفلا غير عاديا، حيث جرب الخطر حتى كاد أن يموت، وجرب لسعة النار، وجرب الارتطام بالأرض من مكان مرتفع، وفي الوقت نفسه اهتم بالرسم واستنساخ الزهور النادرة وتهذيب الأشجار على شكل القلب، وهذا ما عرفت منه.

نزار قباني

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه لبرنامجه «واجه الحقيقة» والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا أيضا ما لمسته سلمي الجيوسي في مقال نشرته مجلة الآداب اللبنانية عام 1953، حيث كان المقال بعنوان: «شعر نزار قباني وثيقة اجتماعية»، وقالت: «إذا تقصينا صفات الشخصية الفنية عند، بدا لنا ازدواج هام فيها، فإن الرسام والشاعر يتزاحمان جنباً إلى جنب».

وتابعت: «إن لنزار نظرة الرسام وذوقه مما جعله يعامل الشعر أحياناً كما لو كان فن الرسم، لكن في النهاية تغلب نزار الشاعر علي نزار الرسام، وفي سن الرابعة عشرة سكنه هاجس الموسيقى، ولكن هذه الرغبة غربت مسرعة مثل الرسم، وفي السادسة عشرة لم يجد في نفسه إلا الشعر، لكن الشعر جمع بين الرسم بالكلمات وأنغام الموسيقى الخفية في القصائد».

وواصل: «عام 1939 كان نزار في رحلة مدرسية بحرية إلى روما حين كتب أول أبياته الشعرية، وكانت الأمواج والأسماك ابطال قصيدته الأولى التي كتبها وعمره 16 عاما، لهذا يعتبر تاريخ 15 أغسطس 1939 تاريخا لميلاد الشاعر نزار قباني».