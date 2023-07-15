التنمية المحلية تتابع حملات ازالة التعديات بالمنيا

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا ، فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص ، وتطبيق القانون على المخالفين ، واسترداد حق الدولة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على الأراضى الزراعية ، وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة ، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضي وأملاك الدولة ، حيث اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار حملات ازالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

وتم ازالة ٧ حالات تعدِِ منها ٦ حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية بقريتى ، قلوصنا ، و التوفيقية ، وحالة تعدِِ بقرية منقطين ، وفى مركز بنى مزار، تم إزالة ١٣ فى أحياء المدينة شرق وغرب وجنوب ، وقري شلقام ، وصندفا ، والقيس ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ، حالة تعدِِ ، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حالة تعدِِ على أرض زراعية بقرية مطاى البلد .