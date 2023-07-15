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الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

التنمية المحلية تتابع حملات ازالة التعديات بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظة  المنيا ، فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص ، وتطبيق القانون على المخالفين ، واسترداد حق الدولة. 

 وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على الأراضى الزراعية ، وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة ، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضي وأملاك الدولة ، حيث اكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار حملات ازالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

وتم ازالة ٧ حالات تعدِِ منها ٦ حالات تعدِِ بالبناء المخالف على أرض زراعية بقريتى ، قلوصنا ، و التوفيقية ، وحالة تعدِِ بقرية منقطين ، وفى مركز بنى مزار، تم إزالة ١٣ فى أحياء المدينة شرق وغرب وجنوب ، وقري شلقام ، وصندفا ، والقيس ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص ، حالة تعدِِ ، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حالة تعدِِ على أرض زراعية بقرية مطاى البلد .

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