إزالة ٣٣ حالة تعدِِ فى ٤ مراكز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية ، فى تكثيف حملاتها للإزالة الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، والبناء المخالف .

وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢١ ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ففى مركز العدوة، تم إزالة حالتين تعدِِ بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية بنى عامر ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، ١٨ حالة تعدِِ بالبناء على الأراضى الزراعية منها، ١١ حالة تعدِِ بقريتى قلوصنا و التوفيقية ، و حالة تعدِِ بقرية منقطين ، و حالة تعدِِ أخرى بقرية أسطال، بالإضافة إلي ٥ حالات بحى شرق وشمال المدينة .

وفى مركز ومدينة مغاغة، أزالت الوحدة المحلية ١٠ حالات تعدِِ على ارض زراعية بقرية آبا، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، ٣ حالات تعدِِ منها حالتان بالبناء على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى بحى غرب المدينة ، و حالة تعدِِ بقرية سيلة الشرقية بمجلس قروى بردنوها .