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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة ٣٣ حالة تعدِِ فى ٤ مراكز بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية ، فى تكثيف حملاتها للإزالة الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة ، والبناء المخالف .

وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢١ ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ففى مركز العدوة، تم إزالة حالتين تعدِِ بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية بنى عامر ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، ١٨ حالة تعدِِ  بالبناء على الأراضى الزراعية منها،  ١١ حالة تعدِِ بقريتى قلوصنا و التوفيقية ، و حالة تعدِِ بقرية منقطين ، و حالة تعدِِ أخرى بقرية أسطال،  بالإضافة إلي ٥ حالات بحى شرق وشمال المدينة .

وفى مركز ومدينة مغاغة، أزالت الوحدة المحلية ١٠ حالات تعدِِ  على ارض زراعية بقرية آبا، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى،  ٣ حالات تعدِِ  منها حالتان بالبناء على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى بحى غرب المدينة ، و حالة تعدِِ بقرية سيلة الشرقية بمجلس قروى بردنوها .

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