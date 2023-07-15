«منصور» يتفقد حركة التشغيل بمطار مرسى مطروح مع بداية الموسم الصيفى

والمطار يستقبل أولى الرحلات الجوية لـ«Air Serbia»

فى إطار الزيارات الميدانية التى يقوم بها الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات للمرور على المطارات، قام بزيارة مفاجئة لمطار مرسى مطروح الدولى لمتابعة حركة تشغيل المطار بمناسبة زيادة التشغيل مع بدء الموسم السياحى الصيفى وموسم الإجازات الصيفية.

وخلال الزيارة قام «منصور» بالمرور على منطقة الإجراءات بصالات السفر والوصول، ورافقه خلال الجولة الطيار أشرف السيد مدير المطار ومديرى الادارات بالمطار بالإضافة إلى رجال الجهات الأمنية.

جدير بالذكر أن مطار مرسى مطروح الدولى يشهد هذا الموسم الصيفى زيادة ملحوظة فى أعداد التشغيل وإقبال كبير من وجهات أوروبية متعددة مثل إيطاليا، سلوفاكيا، صربيا والتشيك وغيرها من الوجهات التى يستقبلها المطار بانتظام على مدار الأسبوع خلال الموسم الحالى.

ومن جانبه شكر منصور العاملين على الأداء والمجهود المبذول بالمطار ووجه تعليماته بضرورة تسهيل جميع الإجراءات للركاب وتقديم كافة خدمات المطار على أكمل وجه لشركات الطيران والسائحين.

على جانب آخر استقبل المطار أولى الرحلات الجوية التابعة لـ«إير صربيا» والقادمة من بلغارد بدولة صربيا والتى كانت تحمل على متنها «١٠٢ راكب»، على أن يكون تشغيل هذه الرحلة بواقع رحلة واحدة أسبوعيا لتصبح بذلك أول الرحلات الخارجية لمدينة الرمال البيضاء «مرسى مطروح» فى الموسم الصيفى.. وقد استقبلهم المطار بالجسر المائى فور هبوط الطائرة تعبيرا عن سعادتنا بعودتها مرة أخرى وقام فريق العلاقات العامة بتوزيع الهدايا والورود احتفالا بوصول الركاب بالمطار.