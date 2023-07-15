مباحثات مصرية مع بوركينافاسو فى مجال النقل الجوى

وزير الطيران يبحث مع وزير نقل بوركينا فاسو سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، «أنوييرتول رولاند» وزير النقل والمواصلات فى جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له بمقر ديوان عام الوزارة، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى والجانب البوركينى.

ويأتى هذا اللقاء فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوسيع دائرة التعاون مع دول القارة السمراء فى مختلف المجالات، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك فى مجال الطيران المدنى ونقل الخبرات المصرية إلى الجانب البوركينى خاصة فى مجال التدريب والصيانة ونظم الملاحة الجوية وغيرها من الموضوعات الهامة ذات الصلة، هذا وقد بحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم تمهيدا لتشغيل خط طيران مباشر بين مصر وبوركينا فاسو خلال الفترة المقبلة، وتحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى بين البلدين.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدنى بوزير النقل البوركينى والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات الوطيدة والمتميزة التى تربط البلدين، مؤكداً حرص وزارة الطيران على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع جميع دول القارة السمراء فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، وتدعيم آفاق العمل المشترك مع الأشقاء بدولة بوركينا فاسو، كما أنه من المقرر تنظيم عدة جولات للجانب البوركينى خلال زيارتهم لقطاع الطيران المدنى للوقوف على الأنشطة والخدمات التى تقدمها كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وأكاديمية تدريب مصر للطيران وشركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى.

ومن جانبه أعرب أنوييرتول رولاند وزير النقل بجمهورية بوركينا فاسو عن سعادته بهذا اللقاء مثمنًا دور مصر المؤثر والفاعل فى دعم كافة القضايا التنموية داخل القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لمنح العلاقات الثنائية مزيدًا من الفاعلية والنشاط فى ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية فى مختلف المجالات وبخاصة فى مجال الطيران المدنى ومعربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون وتنمية العلاقات مع الجانب المصرى وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية فى مجال الطيران المدنى.

زيارات ميدانية

على هامش اللقاء نظمت وزارة الطيران المدنى عدة زيارات ميدانية للوفد البوركينى وذلك بمواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الطيران المدنى، وقد بدأت الجولة بزيارة لشركة إيركايرو وكان فى استقبالهم الأستاذ حسين شريف رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تم عرض كافة الإمكانات والأنشطة والخدمات التى تقدمها الشركة فى مجال الطيران المدنى والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ثم أعقبها زيارة الوفد لسلطة الطيران المدنى المصرى والتى أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين الطيار عمرو الشرقاوى رئيس السلطة مع نظيره بدولة بوركينا فاسو بشأن تسيير رحلات جوية مباشرة لشركتى مصر للطيران وإيركايرو وكذلك رحلات شحن جوى بين البلدين بحيث تكون بوركينا فاسو هى نقطة الانطلاق للوصول لنقاط أكثر بالقارة الأفريقية تماشيا مع إستراتيجية وزارة الطيران نحو تعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مختلف أنشطة الطيران المدنى وبخاصة فى مجال التدريب وتبادل الخبرات وتقديم كافة سبل الدعم الفنى مع جميع دول القارة السمراء.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

وفى سياق متصل، أجرى الوفد زيارة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار أكتوبر وكان فى استقبالهم اللواء طيار عزت متولى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وقد تناولت الزيارة بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف مجالات التدريب الجوى حيث تفقدوا خلالها مقر الأكاديمية والكليات التابعة لها والأقسام المختلفة بها، وأجهزة محاكيات الطيران ونظم المراقبة الجوية وفصول التدريس ومركز صيانة الطائرات، هذا وقد استمع الوفد إلى عرض توضيحى عن الأكاديمية والخدمات التى تقدمها وتعريفهم بالكليات والأقسام التابعة للأكاديمية ومجالات التدريب العملى المختلفة..

ومن جانب آخر، قام الوفد البوركينى بزيارة لأكاديمية مصر للطيران للتدريب حيث كان فى استقبالهم الطيار معتز رأفت نائب رئيس الأكاديمية، حيث قام المهندس حسام إلهامى مدير الإدارة العامة للتسويق بتقديم شرحاً تفصيليًا عن دور الأكاديمية والأنشطة والخدمات التى تقدمها وتعريفهم بالإمكانيات الحديثة والبرامج التدريبية المتطورة وإطلاعهم على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية من مختلف شركات وهيئات الطيران فى مصر والدول الأفريقية والعربية.. وشملت الزيارة قيامهم بتفقد فصول المحاضرات التدريبية وأحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية بالأكاديمية، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، والتعريف بالإمكانيات وأجهزة الإخلاء فى حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين فى مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية فضلًا عن تقديم شرح تفصيلى عن كافة البرامج والدورات التدريبية التى تقدمها الأكاديمية واستعراض الشهادات والاعتمادات الدولية وكذلك أحدث أجهزة التدريب والنظم التكنولوجية المتطورة الدولية مما يسهم فى رفع كفاءة المتدربين للوصول لأعلى مستويات التدريب الموصى بها إقليميًا ودوليًا.

الملاحة الجوية

وفى ختام جولتهم قام الوفد بزيارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وكان فى استقبالهم الملاح إيهاب محيى رئيس مجلس إدارة الشركة حيث تم مناقشة آفاق التعاون والتنسيق الفعال وسبل الاستفادة من الخبرات المصرية وخاصة فى مجال المراقبة الجوية.

هذا وقد أبدى وزير النقل والمواصلات البوركينى والوفد المرافق له سعادتهم بهذه الزيارة مثمناً الجهود الكبيرة والملموسة لقطاع الطيران المدنى ودوره المحورى بالقارة الأفريقية لما لمسوه من إمكانات عالية فى مختلف مواقع العمل وبرامج تدريبية عملية وتعليمية متطورة تقدمها كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية تدريب مصر للطيران كونهم صرحًا تدريبيًا متميزًا بالقارة السمراء.. متطلعا إلى مزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل تنمية العلاقات مع الجانب المصرى وتحقيق سبل الإستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية فى مجال الطيران المدنى بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.