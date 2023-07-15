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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يطلب من اتحاد الكرة تطوير منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الجديد

الأهلي
الأهلي

أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه ضرورة مضاعفة الاهتمام والعمل على تطوير منظومة التحكيم بشكل عام وما يخص حكام «VAR» بشكل خاص.

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 أنه سبق وأن أرسل النادي عدة مكاتبات سابقة بخصوص منظومة التحكيم والارتقاء بها لإرساء العدالة بين الفرق المتنافسة، لكن تلاحظ في المباريات الأخيرة أن أخطاء الحكام المؤثرة ما زالت تلقي بظلالها، مثلما تعرض له فريق الأهلي في مباراة القمة الأخيرة.. خاصة من جانب حكام الـ«VAR» الذين يملكون الأدوات التقنية والوقت للمراجعة ومنح كل فريق حقه المشروع..

وطلب الأهلي من اتحاد الكرة ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد لضمان العدالة ونجاح المسابقات الكروية على كافة المستويات.

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