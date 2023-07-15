اقرأ غدًا بالوفد: اللجان المتخصصة تبدأ إعداد مخرجات الحوار الوطني

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اللجان المتخصصة تبدأ إعداد مخرجات الحوار الوطني".

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و يتضمن عدد جريدة الوفد الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

تجهيز الصياغة النهائية قبل رفعها إلى الرئيس ومجلس النواب

الحوار ناقش 60 قضية مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية

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