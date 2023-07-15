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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد: اللجان المتخصصة تبدأ إعداد مخرجات الحوار الوطني

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الصفحة الأولى من جريدة الوفد لعدد الغد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اللجان المتخصصة تبدأ إعداد مخرجات الحوار الوطني".

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و يتضمن عدد جريدة الوفد الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 

تجهيز الصياغة النهائية قبل رفعها إلى الرئيس ومجلس النواب

الحوار ناقش 60 قضية مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية

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