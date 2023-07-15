84 مليون لـ الهلال والشباب والاتفاق في هذة الحالة

ينتظر أندية الهلال والشباب والاتفاق الحصول على مبلغ 84 مليون ريال في الموسم الجديد، في حال تحقيقهم عدة معايير خاصة بمبادرة الحوكمة، والتي أكدت عليها وزارة الرياضة السعودية، اليوم السبت.

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84 مليون لـ الهلال والشباب والاتفاق

في حال استمرار أندية الهلال والشباب والاتفاق في الفئة "أ" طبقا للوزارة، بعد النجاح الذي تحقق في مبادرة الحوكمة الموسم الماضي، فمن المقرر أن يحصل كل ناد في هذه الفئة على مبلغ مالي قدره 28 مليون ريال في الموسم المقبل، لكن يشترك في البداية تحقيق المعايير المطلوبة.

وأعلنت وزارة الرياضة التصنيف الإداري للأندية في الموسم الجديد، والي جاء بناءً على نتائج تقييم الأندية في الموسم الماضي، من الربع الأول وحتى الرابع.

وفي الفئة الثانية "ب" واصلت 6 أندية من الموسم الماضي المحافظة على تصنيفها، مع صعود 9 أندية من الفئات الأدنى، وفي الفئة "ج" استمرت 6 أندية مع صعود 16 نادياً من الفئات الأدنى

وفي الفئة "د" حافظ فريقين على موقعيهما مع صعود 8 أندية من الفئات الأدنى

وفي الفئة "هـ" استمرت 10 أندية من الموسم الماضي مع انضمام 7 أندية من الفئة الأدني، وفي الفئة "و" والتي شملت بقية الأندية البالغ عددها 104 أندية والتي لم تتمكن من الدخول في مبادرة حوكمة الأندية، بسبب عدم استيفائها الشروط المطلوبة للانضمام، وبالتالي فلن تحصل على أي مبالغ مالية.

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