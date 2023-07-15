هاني رمزي يرد على شائعات هروبه من مصر

رد الفنان هاني رمزي، على شائعات هروبه من مصر، وتفاصيل ما تداوله الإعلامي الإخواني محمد ناصر، عميل المخابرات الإنجليزية، والذي زعم اختفائه قسريا وهجرته هو وأشقائه، قائلا: إنه مختفي في الساحل الشمالي، متهكما «ده أحسن اختفاء».

هاني رمزي



وتابع هاني رمزي ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكذب يجب أن يكون له أساس حتى يصدقه الناس ولكن كلام الإخوان لا أساس له من الصحة.



وأكد أنه لا يمكن أن أترك وطني لأني أعشق جمهوري، موضحا أن عائلتهم موجودة وناجحة في مصر وشقيقه محامي والآخر مستشار.



وأوضح أنه فكر جديا في الهجرة من مصر واتخذ إجراءات في هذا الشأن خلال حكم الجماعة الإرهابية، لأنه تلقى تهديدات لكونه يقدم برنامج يهاجم الجماعة التي حرقت العقار الخاص بهم وتدمير مكتب والده.



ولفت إلى أنه غير مهتم بالناس دي في إشارة منه للإخوان ولا يشاهدهم أو يتابع ما يقولون من كذب، مضيفا أنه تلقى استفسارات عديدة عن سبب ترك مصر.



وأضاف أنه كان يشاهد مسرحية وفوجئ بتردد الشائعات عنه على منابر الإعلام الخاصة بالجماعة الإخوانية، موضحا أن المصريين في الخارج عظماء ويحبون بلدهم ويدعمون الرئيس السيسي.



وأكد هاني رمزي، أنهم سيتوجهون مع عدد من الفنانين إلى كندا وأمريكا لجمع تبرعات لخدمة المحتاجين في مصر موضحا أن الفنانين لا يتأخرون عن خدمة وطنهم.



واستطرد أنه يجهز لعمل فني جديد كوميدي يتحدث عن السوشيال ميديا وموضوع جديد وحلو ، مضيفا أنه يحضر لمسرح وتم التعاقد مع الفنان محمد صبحي وسوف يتم الإعلان بعد اختيار النص.



واختتم أنه موجود في الساحل الشرير والأسعار مرتفعة لوجود تجار يستغلون القادمين من جميع محافظات الجمهورية والدنيا زحمة والإقبال كبير خاصة من الدول العربية وحفلة عمرو دياب قفلت الساحل الشمالي، معلقا : الناس جاية تفرفش وتهيص.



https://www.youtube.com/watch?v=v1N1oXy8uVA