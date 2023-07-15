شؤون الحرمين: جاهزية جميع الإدارات المشاركة في تغيير كسوة الكعبة المشرفة

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتأكد من جاهزية جميع الإدارات المشاركة في تغيير كسوة الكعبة المشرفة، والتأكد من خبرات ومهارات فريق العمل المشارك (صناع الكسوة، والمهندسين والفنيين)، وتدريب 15 موظفاً على تغييرها والتحقق من جودتها.

شؤون الحرمين

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أمجد الحازمي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت أن المجمع أكمل جميع الاستعدادات لتغيير ثوب الكعبة المشرفة، مطلع العام الهجري الجديد 1445هـ، مضيفاً أن تغيير الثوب سيتم وفق خطط تشغيلية للمهمة، لضمان إنهائها في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة.

وأشار الحازمي إلى أن الأعمال تتم بأيدي كفاءات وطنية من منسوبي المجمع ذوي مهارة ودقة عالية في الخياطة، وذلك لضمان ظهور كسوة الكعبة المشرفة الجديدة في أبهى حلة.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري أن الإدارة العامة قامت بعمليات التدريب على تغيير الكسوة وتجهيز جميع الأدوات والمعدات المخصصة، مشيراً إلى أن مهمة التدريب تهدف إلى تعريف المشاركين بالخطوات والمراحل المتعددة لتحسين قدرات ومهارات العاملين وتزويدهم بالخبرات الإضافية لتنفيذ المهمة بالشكل المطلوب.

وأضاف الجابري أن الإدارة تعمل على تحسين وسرعة إنجاز المهمة الموكلة والمتوقعة من العاملين بأفضل أداء وفي خلال فترة زمنية قياسية، موضحا أن عدد ساعات التدريب تبلغ 4 ساعات بشكل شبه يومي وصولاً إلى الموعد المحدد لتغيريها مع توفير جميع أدوات السلامة للعاملين ووضع الحواجز الاحترازية لضمان سلاسة الحركة حول صحن المطاف.\

السديس يعلن علن عن هوية حديثة لمنظومة خدماتها

وفي سياق متصل أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتورعبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن إستراتيجية جديدة وهوية حديثة، وقرارت تطويرية شاملة لكل المجالات ومنظومة الخدمات، وزيادة فرص تمكين الشباب والفتيات على أعلى معايير الجودة العالمية، بداية العام الجديد 1445هـ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد أن منظومة الخدمات والأعمال داخل الرئاسة شهدت تطورًا كبيرًا، خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن أعمال الرئاسة داخل الحرمين الشريفين تحتاج إلى التطوير وتمكين الكفاءات وأصحاب الخبرات من أجل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوفير أفضل الخدمات من أجل ضمان راحة ضيوف الرحمن.