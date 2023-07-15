إصابة 9 أشخاص في اصطدام ميكروباص برصيف الإقليمي

أصيب 9 أشخاص، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم مساء اليوم السبت، لوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بالطريق الإقليمي تجاه بنها قبل كارتة الصنافين بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغا بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بالطريق الإقليمي تجاه بنها قبل كارتة الصنافين، بدائرة مركز شرطة منيا القمح، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.