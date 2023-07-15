عاجل
القبة الحرارية تجتاح مصر والدول العربية.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر
السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يسعى لضم رافينيا من برشلونة

رافينيا
رافينيا

يستهدف أحد أندية الدوري السعودي التعاقد مع البرازيلي رافينيا نجم برشلونة، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأرتبط اسم رافينيا بالانتقال إلى الدوري السعودي، لكن دون الكشف عن النادي الراغب بضمه.

وتابعت التقارير، أن برشلونة وصل إليه عرضا من نادي النصر السعودي من أجل بيع لاعبه رافينيا، في الميركاتو الصيفي.

وأضافت التقارير، أن نادي النصر يريد ضم رافينيا، وتواصل النادي السعودي مع برشلونة لمعرفة موقفه النهائي من بيع اللاعب من عدمه.
 

محادثات بين النصر ورافينيا


وتابعت، أن المحادثات بين النصر واللاعب رافينيا مازالت مستمرة ، لكن لم يرد النادي الكتالوني حتى الأن لم موقفه.

لم تكشف التقارير، المبلغ المالي المحدد من النصر لشراء رافينيا (26 عاما) لكن ترغب إدارة العالمي في ضمه.

كان رافينيا انتقل إلى صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من صفوف ليدز يونايتد، وساهم مع فريقه الكتالوني في تحقيق لقب الدوري الإسباني، والسوبر.

 

txt

عرض سعودي للاعب برشلونة رافينيا

txt

رافينيا يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة


 

مواد متعلقة

النصر السعودي يفتعل أزمة مع بورتو البرتغالي

عرض سعودي للاعب برشلونة رافينيا

رافينيا يعلق على أنباء رحيله عن برشلونة

بالأرقام.. رافينيا الأفضل في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

خيتافي ضد برشلونة.. رافينيا ينفجر غضبا بسبب قرار تشافي
الجريدة الورقية