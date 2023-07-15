المركزي يدرس تثبيت سعر الفائدة لمواجهة السوق السوداء

كشف محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، عن أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، قائلا: إن السوق الموازي بدأ يجف من ضخ العملات الصعبة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ووأضح محمد عبدالعال، ان هناك 10 أسباب لتراجع الدولار في السوق السوداء، والتي جاءت كالتالي: استقرار سعر الصرف في البنوك، وعدم وجود نية لتعويم الجنيه مرة أخرى، ونجاح مصر في برنامج الطروحات، وجمع مصر 1.9 مليار دولار، واستقرار سعر الفائدة، والإفراج عن السلع في الجمارك بقيمة 25 مليار دولار، وانخفاض الأسعار الآجلة، وعودة المصريين من الخارج، وخفض الطلب على السلع غير الاستراتيجية، والإجراءات الأمنية المرتبطة بالسوق، ونشاط حركة السياحة في مصر.

المركزي قد يثبت سعر الفائدة لمواجهة السوق السوداء

وتابع: من الغالب أن يكون هناك تثبيت لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل، الأمر الذي سيساعد على تراجع جديد لأسعار الدولار في السوق السوداء.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد.

https://www.youtube.com/watch?v=emKnpoSQ2VA