الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باستهداف مستشفى بأم درمان

اتهم الجيش السوداني، السبت، قوات الدعم السريع، بشن هجوم بطائرات مسيرة على مستشفى في مدينة أم درمان، قائلا إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

الجيش السوداني

وقال الجيش السوداني في بيان: "مواصلة لنهجها في انتهاك القانون الدولي الإنساني وجميع أعراف الحرب، استهدفت الميليشيا المتمردة بطائرة مسيرة اليوم مجمع الطوارئ والإصابات بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان"، موضحا أنه أسفر عن مقتل 5 مرضى وإصابة 22 معظمهم من المدنيين.

ونوه البيان بأن "قسم الطوارئ بمستشفى السلاح الطبي يستقبل جميع حالات الطوارئ لكل فئات الشعب من المدنيين والعسكريين على السواء، وقد درج على تقديم هذه الخدمة منذ تأسيسه".

وجاء بيان الجيش ليؤكد إعلان وزارة الصحة عن الهجوم، والتي أكدت أن جروح المصابين "كبيرة وتحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية".

وكانت الوزارة قد قالت إن قوات الدعم السريع "استهدفت مستشفى السلاح الطبي في أم درمان، (وتحديدا) قسم الطوارئ"، لافتة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 مدنيين أمام قسم الطوارئ، وإصابة 4 آخرين.

وجاء الهجوم وسط القتال الذي اندلع في منتصف أبريل، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأكد المنسق الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن الصراع في السودان دفع أكثر من 3 ملايين شخص للفرار داخل وخارج البلاد، منذ بدء النزاع منتصف أبريل الماضي.