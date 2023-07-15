Reddit يزيل سنوات من الدردشات والرسائل

إذا كانت لديك ذكريات جميلة من الدردشة مع أصدقاء Reddit ، فقد ترغب في التحقق من أرشيفاتك. أكد Reddit تقارير المستخدمين أنه يزيل جميع الدردشات والرسائل من قبل عام 2023. وكما أوضح الموقع الاجتماعي في يونيو ، فإنه ينتقل إلى بنية دردشة جديدة ويعتقد أن سحب الرسائل القديمة سيمكن "انتقالًا سلسًا وسريعًا" إلى البنية الجديدة. دخل التغيير حيز التنفيذ في 30 حزيران (يونيو) ، لكن العديد من المستخدمين لاحظوه بعد أيام فقط.

يقول Mashable قد تكون هناك طريقة لاستعادة بعض هذه الرسائل. يمكنك طلب بيانات الحساب من Reddit من خلال نموذج عبر الإنترنت ، وقد يتضمن الأرشيف محادثات من قبل عام 2023. على الرغم من أنه لن يكون من السهل إعادة زيارة محادثة لا تقدر بثمن ، إلا أنها لن تختفي إلى الأبد بالضرورة.



ومع ذلك ، لا يزال المستخدمون غير مبتهجين. بينما كشف Reddit عن القطع في سجل التغيير ، لم يخطر أعضاء المجتمع مباشرة. ترك ذلك البعض لاكتشاف خطط الشركة فقط بعد اختفاء سجلات رسائلهم ، مما منعهم من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من تاريخهم وفقًا لشروطهم الخاصة.

تأتي هذه الخطوة أيضًا في الوقت الذي يواجه فيه Reddit رد فعل عنيفًا أوسع. أجرى العديد من subreddits تعتيمًا لمدة أيام للاحتجاج على السياسات الجديدة التي جعلت من غير العملي أن تظل تطبيقات الطرف الثالث نشطة مثل Apollo. منذ ذلك الحين ، اتخذ المستخدمون والمشرفون إجراءات مختلفة (مثل تركيز subreddits على صور John Oliver) للرد.

في الآونة الأخيرة ، قال Reddit إنه سيتوقف تدريجياً عن نظام العملات الحالي المستخدم للتعرف على المساهمين الاستثنائيين. لم يعد بإمكانك شراء عملات معدنية جديدة ، وستختفي جميع الجوائز والعملات المعدنية بعد 12 سبتمبر. يقول رديت إن النهج الحالي يؤدي إلى "الفوضى" ويوفر محتوى لا يعتقد البعض أنه بالغ القيمة. بينما سيكون هناك نظام بديل ، من المتوقع أن يكون أبسط وأكثر مباشرة. قد لا يثير ذلك إعجاب المشجعين القدامى الذين اعتادوا على جوائز وميداليات Reddit المحددة جدًا في بعض الأحيان.