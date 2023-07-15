أسباب تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي.. خبير يوضح السر

تراجع أسعار الدولار في السوق الموازي مقابل الجنية المصري، نظرًا لعدد من الأسباب، والتي من أهمها هي تحركات القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وتصريحاتهم عن تثبيت سعر الفائدة وأن أي قرار للتعويم ليس في صالح المواطن المصري.

سعر الدولار في السوق الموازي

كشف د. علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، عن أسباب تراجع الدولار في السوق الموازي، مؤكدًا أنه رغم أن هناك ضخ للأموال في السوق الموازي إلا أنه ليس بها استقرار وتتراجع الأسعار وتزيد بشكل سريع جدًا.

واوضح "الإدريسي"، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن هناك أسباب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، وشرح هذه الأسباب من خلال عدد من الأنقاط:

د. علي الإدريسي الخبير الاقتصادي

ــ تصريحات القيادة السياسية بعدم وجود نية لتعويم الجنيه مرة أخرى

ــ استقرار سعر الصرف في البنوك

ــ نجاح الاتفاقات في برنامج الطروحات والتي بدأت فيه الحكومة المصرية وتم الوصول لاتفاقات بـ1.9 مليار دولار،

ــ محاولة الحكومة في معالجة بعض المشاكل المتمثلة في توفير مستلزمات الإنتاج لعدد من المصانع

ــ الإفراج عن السلع والمواد الخام من الجمارك والتي كانت محرك كبير للصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

ــ تطور في حركة تحويلات المصريين بالخارج تطورا ملحوظاً

ــ خفض الطلب على السلع غير الاستراتيجية.

ــ حركة السياحة في مصر

ــ إيرادات قناة السويس والتي توفر عملة صعبة للدولة المصرية بشكل كبير.

وأوضح أن السوق الموازي تتأثر بسرعة غير عادية بأي تصريح أو أي تحرك حتى لو كان بطرق غير مباشر أو شائعات، حيث إنها تعاملات غير رسمية على عكس السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم السبت

شهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت، 15 يوليو 2023، استقرار نسبي مقابل الجنيه المصري في البنوك الرئيسية ومحلات الصرافة العاملة في مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى سعر 30.87 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:

سجل متوسط سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.