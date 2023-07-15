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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة انهيار أجزاء من هرم دهشور.. اَثار مصر بخير

هرم دهشور
هرم دهشور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور عبر صفحات السوشيال ميديا، لهرم دهشور معنونة بـ"هرم الجيزة بيفرط مننا"، وسريعا ما انتشرت الصورة كالنار في الهشيم على منصات السوشيال.

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من جانبه كشف الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، حقيقة انهيار هرم دهشور، مؤكدا أن منطقة دهشور تقع في الجزء الجنوبي من جبانة منف، عاصمة مصر القديمة والتي أقيمت أهرامات ملوك الدولة القديمة والوسطى على هذا التل.

حقيقة انهيار أجزاء من هرم دهشور

ونفي وزيري ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أي انهيار في هرم دهشور، قائلا: "حسبني الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات".

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ووصف الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن جميع المناطق الآثرية في مصر تتم متابعتها بشكل دقيق وأى ملحوظة يتم التعامل معها دون تردد.

وأضاف وزيري، أن هرم دهشور لا يوجد به أي انهيارات وانه بحالة جيدة ويخضغ للصيانة والإشراف الكامل من قبل المجلس الأعلى للآثار ومفتشيه وأثرييه و مرمميه ، لافتا أننا حراس تاريخ مصر وحضارتها .

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