دقيق الصراصير.. الحشرات والديدان تتحول لمكونات غذائية

دقيق الصراصير والديدان، أحد المكونات التي أثارت الجدل خلال الساعات الأخيرة، عدد من الأطباق الغريبة التي من الممكن ان تكون غير مألوفة ولا تكون مقبولة بالنسبة للشعوب العربية او الإسلامية، والذي لا يعتادون على أكل الحشرات، في حين تكون هذه الأطباق رئيسية في عدد من الدول والمطابخ لدول شرق أسيا وعدد من الدول الأوروبية.

دقيق الصراصير والديدان والحشرات في أوروبا

وهذه المرة تم صناعة مكرونة من دقيق الديدان والصراصير، ومن الممكن ان نرى ان هذا الطبق لا يمكن أن يكون شهي بالنسبة لنا ومكانة الطبيعي هو القمامة، في حين يتحدث البعض على أن هذا الطبق لذيذ وشهي.

وهناك عدد من المزارع الخاصة بتربية الحشرات وتحويلها إلى مكونات غذائية، من خلال تربية الحشرات كالديدان والصراصير والنمل، ومن ثم تحول هذه الحشرات إلى مكونات غذائية من خلال تجفيفها وطحنها، والاعتماد عليها في إنتاج المكرونة والخبز والأطباق الأخرى التي تعتمد على المسحوق الأبيض.

ورغم هذه الطريقة في صناعة الدقيق من الحشرات من خلال تربيتها ومن ثم تجفيفها وطحنها وتحويلها إلى دقيق، أن يلاقي اهتمام كبير من البعض رغم أنه باهظ الثمن، ومن الممكن ان يصل سعر الكيلوغرام الواحد من هذا الدقيق يبلغ نحو 60 يورو.

الغرابة والدهشة، هو الفكر الأمثل من خلال تناول البعض للحشرات، ويعتقد البعض على أن هذه الحشرات هي مصدر غذاء أساسيا ومعتادا بالنسبة لبعض الشعوب، ويفضل الصينيون تناول لحوم الحيوانات المختلفة مهما كانت، لاحتواءها على كميات كبيرة من البروتين.

وفي الخطوة الأخيرة بخصوص تناول الصراصير والديدان والحشرات الأخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي عن السماح بتناول الصراصير والديدان، وأعطى الضوء الأخضر لمزيد من الحشرات التي تدخل قوائم الطعام والمنتجات.

ومن أبرز الحشرات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي كغذاء أساسي للمواطنين في أوروبا، ومنها الصراصير والديدان، وذلك بعد اعتماد الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء بغرض تعزيز الأنظمة الغذائية المستدامة، إلا أن القواعد تنص على أن المنتجات يجب أن تشير بوضوح إلى الحشرات في مكوناتها.