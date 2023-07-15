هالة صدقي: عمرو دياب نجم مش عادي وتعالوا صيفوا في مصر

أشادت الفنانة هالة صدقي، بحفل عمرو دياب، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة بمنقطة الساحل الشمالي، ووجهت رسالة له بعد استمتاعها بالحفل.

ونشرت هالة صدقي، فيديو من حفل عمرو دياب، وعلقت عليه قائلة: "عمرو دياب وأول حفلات الساحل، نجاح عمرو إنه عرف يستمر بهذا القدر من النجاح وهذا الحب لعدة أجيال، كل أغنية لها ذكرى ولها تاريخ، بجد نجم مش عادي، والأجمل إن جمهوره من كل الأعمار، شكرا يا عموره أسعدتنا جدا جدا النهاردة وحفلة غير عادية تعالوا مصر صيفوا".

هالة صدقي وعمرو دياب

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 11 أغسطس في الساحل الشمالى، كما يقدم حفلا غنائيا فى بيروت يوم 19 أغسطس المقبل.

وكان حرص الهضبة عمرو دياب، على إحياء حفلا كبيراً أمس في الساحل الشمالى وسط حضور جمهوره وعشاقه ومجموعة من الفنانين المتواجدين هناك على رأسهم هالة صدقى ونسرين أمين ومى سليم شيكو وأخرون.

و تألق الهضبة بمجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة الذى أشعل بها أول حفلاته الصيفية خاصة أن الحفل كان يتضمن العديد من المفاجآت، أول تلك المفاجآت ارتداء الملابس البيضاء في الحفل وهو نوع جديد أدخله عمرو دياب على حفلات الساحل وكان أول من يقدم حفل غنائى يرتدى رواده ملابس بيضاء.

وكان توافد جمهور الفنان عمرو دياب، حاليًا على حفله المقرر إقامته مساء أمس في مدينة الساحل الشمالي، فى أولى حفلاته الصيفية لهذا العام.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال حفله في الساحل اليوم، باقة من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة، التي يحبها الجمهور، منها أغنياته الثلاث الأخيرة «خلص على قلبي وقولي أسمي ويا ليل».

وكان تصدر اسم الفنان عمرو دياب محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرحه أغنيته الجديدة «يا ليل» والتي تجمعه بابنه عبدالله دياب للمرة الأولى، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

عمرو دياب

رواد السيوشيال ميديا يفتحون أبواب النيران على عمرو دياب

فتح مستخدمو السوشيال ميديا أبواب النيران على النجم عمرو دياب، بعد الساعة الأولى من طرح الأغنية، وانتشرت حالة من الجدل وهاجم الرواد الهضبة بسبب عدد الدقائق الطويلة للأغنية، وقالت إحدى المتابعات: "هو عمرو دياب ماله مش فاهمة؟ عايز يكرّه الجمهور بيه مثلاً؟، أغنية مدّتها ٧ دقائق يغني فيها ٤٠ ثانية وهي جملة واحدة وعمّال يعيد فيها، طيب ما المفروض بعد رد فعل الجمهور على الأغاني المقسوم والعبط اللي عمّال تنزله تعمل حاجة ترضيهم مش ترفع ضغطهم".

عمرو دياب

وتابعت: "يعني أنت لما جيت تنزل حاجة مش مقسوم تروح تنزلها مزيكا بدون كلمات!! كأنه بيقول والله منا مديكم حاجة متكاملة طيب ما "وياه" و"أصلها بتفرق" هاوس برضو وحاجة فمنتهى الجمدان أعمللنها زيّهم، المشكلة إني بكل مرة بقول خلاص أكيد الغنوة الجاية رح تكون قوية وعمرو دياب هيراضي جمهوره ويفوق، بس عمّال يناقض كلامه بالبدايات عن إنه مش هيبطل البومات غير لما يعتزل وإنه جمهوره أهم حاجة".

عمرو دياب

وبعد هذا الكومنت توالت التعليقات السلبية على الحساب الرسمي الخاص بالفنان عمرو دياب حيث جاءت كالآتي، "للأسف الشديد لم تعد عمر دياب زمان، عمر مصطفى كان هو الكل في الكل وهو اللي له الفضل في معظم وأشهر أغانيك .. أنت بدونه آخر السنوات أصبحت هاوي وتقدم أعمال دون المستوى"، "الأغنية عبارة عن موسيقى بس ماسمعت صوت عمرو دياب كثير ولا عبدالله دياب".

عمرو دياب

ظهور عبدالله عمرو دياب للمرة الأولى

ظهر عبدالله عمرو دياب في إعلان برفقة والده، وعلى عكس المتوقع، لم يغن عمرو دياب في الإعلان، بل ظهر رفقة ابنه عبدالله في مشاهد تمثيلية.

وفاجأ عمرو دياب ابنه بتسجيل أغنية تحمل مقطعا من صوته في الاستديو، بينما كان عبدالله يقضي إجازة في أحد الشواطئ.

عمرو دياب

وسجل عمرو دياب الأغنية خلال اتصاله بعبدالله الذي قطع المسافة من مكانه حتى الاستديو ليجد والده يبدأ في غناء مقطع بصوته في الأغنية.

جدير بالذكر عبدالله دياب أسس فريقا غنائيا في إنجلترا وأصدر أول أغنية له منذ شهور، ويعد ثان أبناء الفنان عمرو دياب الذي يكشف عن مواهبه الغنائية والموسيقية بعد شقيقته جنا التي شاركت والدها غناء أغنية «جميلة».

عمرو دياب