أصالة عن حفلها في إسطنبول: ليلة من ألف ليلة

أبدت الفنانة أصالة، سعادتها بنجاح حفلها الغنائي في اسطنبول، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، ورفع شعار كامل العدد.

وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور على إنستجرام، قائلة: “كانت ليلة امبارح باسطنبول.. ليلة من ألّف ليلة وليلة.. كانت حلمّ عشناه.. حقيقة صوتي وصلّ لأعلى وأحلى نقطة برأسي حتّى فصلت عن الواقع، بس مو لحالي فصلت أنا وكلّ الشباب والصبايا والصغار أخدت بإيدهم ورحنا أحلى مشوار.. الوجوه كلّها شغف وشوق وحُبّ وجمال وكانت من حلاوة الموجودين صار الشوف دقيق وملامح كلّ الوجوه انطبعت بروحي وما بتخيّل ممكن أنسى هالوجوه.. وقفت بلحظة أمسك حالي عن بكا كان ممكن ما يوقف لمّا أصوات الشباب عليت وهم عم يقولوا أحلى اسم بقلبي (سوريا) خفت أضعف خفت أبكي خفت ما أعرف كمّل ومتل طفله قويّة بدها تكمّل اللي اتوجدت مشانه غلبت دموعي وكمّلت”.

وأضافت أصالة: “شكرا على السّعادة اللي غمرتني أمان وفرح ورجعتني لأهلي أسمع لحن لهجتنا وشوف منّ كلّ بلد عربي شبّ وصبيّه قدّ مافرحوا فيّي أنا فيهم فرحت.. شكرا يا أصحابي الأوفياء يا أخواتي الغالين على هالزّينة الحلوة اللي علّقناها مبارح بليلتنا على روح من الحزن تعبانة وقلب من البعد موجوع.. لقاءنا دائماً غير على محبة صفائها إنساني ما بتعرف غير لغة وحدة لغة الحب والموسيقى”.

ديو غنائي يجمع بين المطربة السورية أصالة والمطرب العراقي ماجد المهندس يحمل عنوان “الحب الأبدي”، ومن المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

أصالة وماجد المهندس

حرصت المطربة أصالة، على تهنئة الفنانة اللبنانية إليسا على أغنيتها الجديدة “بتمايل على الbeat” والتي طرحتها منذ أيام عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكتبت أصالة عبر حسابها على تويتر قائلة: “أغنية فيها طاقتك فيها طيابتك، وفيها جديد أنتي سبّاقة دائمًا فيه.. كتير حلوة الأغنية كلّ التّوفيق بتمنّى لك النجاح والسعادة والصحّة لصديقتي الحبيبة ألّوسه #انا_بتمايل_على_الbeat”.

أصالة

وتصدرت أغنية إليسا بتمايل على الـbeat تريند تويتر في 13 دولة عربية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها، كما دخلت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

بتمايل على الـbeat من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل وهندسة صوتية إيلي بربر، وجرى تسجيلها في استوديو هادي شرارة بيبروت، والكليب من إخراج إنجي جمال.

إليسا

أحدث أغاني إليسا 2023

كانت أحدث أغاني إليسا من خلال أغنية أنا وبس، وتقول كلماتها بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بشوف القمر حدي والهوا عا خدي وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد ويزيد حبك بالقلب بيزيد وبروح وبروح وبروح عا دنيي ما فيها هموم فيها سهر فيها قمر ونجوم الغيوم... فيها بتنمحي الغيوم بتروح بتروح معقول بعدك ما عرفت اني ما بعيش لحظة لو غبت عني خليك لو حتى زعلت مني لا تروح لا تروح خليك حدي غمرني بدي ياك بحبك أنا بحبك أنا وبهواك إنساك صعبة يا حلو إنساك لا تروح لا تروح

إليسا

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آخر أعمال المطربة إليسا

ويذكر ان طرحت المطربة إليسا، مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس"، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، إخراج إنجي الجمال.

وتقول كلمات الأغنية :-

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس

بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس

بشوف القمر حدي والهوا ع خدي

وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير

وبطير من كثر الفرح لبعيد

وبصير عم برسم معك مواعيد

ويزيد حبك بالقلب بيزيد

وبروح، وبروح

وبروح ع دنيا ما فيها هموم

فيها سهر فيها قمر ونجوم

وغيوم فيها بتنمحي الغيوم

بتروح، بتروح

معقول بعدك ما عرفت إني

ما بعيش لحظة لو غبت عني

خليك لو حتى زعلت مني

لا تروح، لا تروح

خليك حدي اغمرني بدي ياك

بحبك أنا، بحبك أنا وبهواك

إنساك صعبة يا حلو إنساك

لا تروح، لا تروح.