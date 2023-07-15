السبت 15 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حلمي طولان يدفع بالقوة الضاربة أمام إنبي

حلمي طولان
حلمي طولان

استقر الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة انبي في الجولة ٣٤ والأخيرة في مسابقة الدوري العام .

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اليوم.. سيراميكا كليوباترا يلتقي انبي بحثًا عن فوزًا معنويًا بالدوري

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى:محمد بسام 

 

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

 

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي .

 

خط الهجوم:  صلاح محسن.

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر - محمد عنتر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

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