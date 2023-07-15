حلمي طولان يدفع بالقوة الضاربة أمام إنبي
استقر الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة انبي في الجولة ٣٤ والأخيرة في مسابقة الدوري العام .
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى:محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي .
خط الهجوم: صلاح محسن.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - سيف تقا - محمد ناصف - جاستيس ارثر - محمد عنتر - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.