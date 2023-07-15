المشدد 3سنوات للمتهمين باستعراض القوة والبلطجة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهمين باستعراض القوة والبلطجة والشروع في قتل إحدى السيدات وطفل في منطقة الصف بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للمتهمين الأول والثاني، وعاقبت المتهم بالثالث بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ وإلزامهم المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن محمد غراب، وعضوية المستشارين أيمن محمد عبدالحكم، وأسامة عرفة، وأمانة سر سعيد برغش.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين باستعراض القوة ضد المجني عليها بسبب خلافات بينهم وبين شقيقها، وأثناء دفاعها عن شقيقها شرعوا في قتلها والطفل المجني عليه الذي لم يتجاوز عمره الثمانية عشر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم مما أثار الرعب في نفوسهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.