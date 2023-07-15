صحة المنيا: توقيع الكشف الطبي على 1548 مواطن بملوي

نفذت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، قافلة طبية وعلاجية بالمجان ، بقرية البراجيل ، إحدى قرى مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، وذلك بمقر مدرسة عبد السلام تونى، وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول، وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم ، وتنفيذاً للمبادرة التى اطلقها رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، وتحت إشراف الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة .

وأعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1548 حالة مترددة وصرف الأـدوية ، وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات

وأكد الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أن توزيع الحالات، شمل 210 حالة جراحة؛ 387 حالة اطفال ؛ 225 باطنة ؛ 80 نساء ؛ 129 اسنان ؛ 192 جلدية؛ 31 حالة تنظيم أسرة؛ 149 رمد؛ 145 حالة انف واذن، إلى جانب انه تم عمل عدد 124 تحاليل مختلفة، و63 حالة اشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر، لــ 104 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لــ 20 حالة بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى عدد 41 حالة لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة ، إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ107 متردد، وتم استخدام 4 عيادات متنقلة.