المشدد لمدة 7 سنوات لمُتهم بالشروع في إنهاء حياة شخص بسبب تجارة المخدرات

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة، لاتهامه بالشروع في قتل شخص بسبب تجارة المخدرات بمركز منيا القمح.

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صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية 5161 لسنة 2023 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 1842 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد ع م م ط، 39 سنة، مقيم في مركز منيا القمح، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 31 مارس الماضي، وبدائرة مركز منيا القمح، شرع وآخرين مجهولين، في قتل المجني عليه فريد ش ح ع، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لذلك سلاح ناري (بندقية خرطوش) وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبة أعيرة نارية استقرت إحداها بقدميه اليمنى واليسرى فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لدخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى ألا وهي أنه في ذات الزمان والمكان قد سرق المتهمين الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه وليد، شقيق المجني عليه الأول، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما، فيما تبين من التحريات الأولية أن المجني عليه الأول كان يتاجر في المخدرات وأن المتهم متعاطي مخدرات وقد وقعت الجريمة على إثر خلافات سابقة بينهما بسبب تجارة المخدرات.

مُعاقبة مُتهم بالإتجار في المخدرات بسوهاج

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ت ا"عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة، كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين والأقراص المخدرة على نطاق واسع على نطاق واسع وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين وعدد من الاقراص المخدرة كما تم ضبط سلاح ناري بحوزته وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.