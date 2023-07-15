تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، من إحباط محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن الخاصة بالبشرة.

احباط محاولة تهريب 940 عبوة مستحضرات تجميل وكريمات للبشرة بمطار القاهرة

وأوضحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى ، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا استوقف تامر عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أوما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من كريم نادي مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكبة.

قام عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل عبارة عن كريمات للبشرة قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من هيثم رجب و محمد قنديل و أحمد إبراهيم عمر وعمرو حمدى وعبد القادر السيد مآمير الجمرك تحت إشراف عمرو عطية وذلك لعد وجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٩٤٠ عبوة وكريم للبشرة.

وأمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.