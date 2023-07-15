السجن 3 سنوات لعامل لإتجاره في الحشيش بالبدرشين

عاقبت محكمة جنوب الجيزة، عاملًا بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لإتجاره في مخدر الحشيش بمنطقة البدرشين.

تضمن أمر الإحالة أن المتهم "احمد. ر"، 42 عاما، عامل، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخـدرًا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أحرز المتهم سلاح أبيض " نصل كتر" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وخلال التحقيقات، أفاد معاون مباحث مركز شرطة البدرشين بأنه نفاذًا للحكم القضائي الصادر ضد المتهم انتقل حيث أيقن تواجده فابصره يعرض على احد المخدر وسلاح ابيض "نصـل كتر" ومبلغ مالي وهاتف، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر له بإحرازه المادة المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لتقطيع المادة المخدرة والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للتواصل مع عملائه.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

حيث تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

في سياق متصل، ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

من ناحية أخرى، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.