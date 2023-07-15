جمهور الهلال يطالب برحيل ثنائي الفريق

طالب جمهور الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال برحيل ثنائي الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، خاصة بعد أحداث مباراة الزعيم ضد ولفسبرغر النمساوي.

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فاز الهلال بهدفين مقابل هدف وحيد مساء أمس الجمعة على حساب نادي ولفسبرغر النمساوي، في ثالث وديات الأزرق في إطار إعداد اللاعبين للموسم الجديد، وشهدت المباراة مستوى ضعيف من الثنائي البيروفي أندري كاريلو والبرازيلي ميشايل ديلجادو.

جمهور الهلال يطالب برحيل كاريلو وميشايل

طالب جمهور الهلال من إدارة فهد بن نافل الاستغناء عن كل من الثنائي البيروفي أندري كاريلو والبرازيلي ميشايل ديلجادو، بعد المستوى المتراجع في الفترة الأخيره وخلال أحداث مباراة الأمس أمام ولفسبرجر.

الشباب يفكر في ضم كاريلو

يخطط نادي الشباب بقيادة المدرب خوان براون في التعاقد مع أندري كاريلو لدعم وسط الملعب بعد التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار من أزرق الرياض في الميركاتو الحالي، العروض التي وصلت للاعب البيروفي تزعج المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، خاصة وأنه يخطط للاعتماد على اللاعب في مركز الجناح بدلًا من المالي موسى ماريجا.

سجل أهداف الهلال في شباك ولفسبرجر كل من البرتغالي روبن نيفيز الذي افتتح التسجيل مع الزعيم، وسجل الثاني سالم الدوسري.

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