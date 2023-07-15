السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط مالك شركة استثمار عقاري مطلوب التنفيذ عليه في 206 أحكام

حملة امنية
حملة امنية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين..فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (مالك إحدى شركات الإستثمارالعقارى-مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (206) حكم "شيك – نصب-تبديد" بمديريات أمن "القاهرة – الجيزة – أسيوط – الإسكندرية" بإجمالى مدد حبس (352) سنة ، وكفالات أكثر من مليون جنيه.

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تحرير 356 محضر تمويني في حملة لضبط الأسواق بدمياط

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حملة لإزالة المخلفات بمنطقة الساحل والترعة الضمرانية بنجع حمادي


 

 بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (208) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

ضبط 5 قضايا مخدرات في دمياط

 فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا - كفر البطيخ)وقسمى شرطة (رأس البر –دمياط الجديدة)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (5) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - عدد 2 فرد محلى – عدد من الطلقاتلذات العيار) بحوزة (6متهمين "لعدد 3منهم معلومات جنائية").

       تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (208) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين..فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (مالك إحدى شركات الإستثمارالعقارى-مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (206) حكم "شيك – نصب-تبديد" بمديريات أمن "القاهرة – الجيزة – أسيوط – الإسكندرية" بإجمالى مدد حبس (352) سنة ، وكفالات أكثر من مليون جنيه.

بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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