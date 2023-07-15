132 متقدم لشغل وظيفة مهندس بإدارات قنا الهندسية

أجريت اليوم السبت، بديوان عام محافظة قنا، اختبارات تشغيل مهندسين جدد بالإدارت الهندسية بمركزي دشنا وقفط، وأناب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، بترأس لجنة الاختبارات.

وقال نائب محافظ قنا، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية في مجال العمارة والهندسة المدنية ، يسهم في دعم أداء و انجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية ، مثل إنهاء ملفات التصالح ، وملفات التقنين ، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية .

132 مرشحًا

وأكد أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا 87 مرشحا ( 66 تخصص مدنى – 21 تخصص عمارة ) ، بينما تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط 45 مرشحا ( 37 تخصص مدنى – 8 تخصص عمارة ).

أعضاء لجنة الاختبار

وتضم اللجنة فى عضويتها كل من محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة ، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمرانى ، واحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية ، و حمدى حسين مدير الشئون المالية والإدارية ، واحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية .