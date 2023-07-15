ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الماشية بالشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الماشية بالشرقية.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية من (تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز) بأنه حال سيره بسيارته "ربع نقل محملة برأس ماشية" بدائرة المركز متجهاً لأحد الأسواق الكائنة بمركز شرطة المطرية بالدقهلية ، إعترضته سيارة ربع نقل يستقلها ثلاثة مجهولين وبحوزة أحدهم سلاح نارى "بندقية خرطوش" حيث قاموا بتهديده والإستيلاء منه على (السيارة قيادته ، رأس الماشية ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) ولاذوا بالهرب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية ، الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ،وأرشدوا عن (السيارة المستولى عليها ، والسيارة المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة " مسروقة "، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ، سلاح أبيض ، مبلغ مالى) كما أرشدوا عن رأس الماشية المستولى عليها لدى عميليهما سيئى النية (تاجرى ماشية مقيمان بدائرة مركز شرطة الحسينية "تم ضطبهما") وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع شخص في مشاجرة بالمنيا

وفي سياقٍ مُتصل، لفظ شخص أنفاسه وأصيب 4 آخرين فى مشاجرة بين طرفين بالمنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وجارى التحقيق في الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن بنشوب مشاجرة بأحد الاحياء بمدينة المنيا.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة وقعت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وإلقاء القبض على المتهمين، وتن إخطارا النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تكثف أجهزة الأمن حملاتها الأمنية من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم في كافة مُحافظات الجمهورية وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.