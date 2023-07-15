ثقافة أسوان تناقش رواية "وجوه قابلة للتدوير" بمكتبة دارو

احتفاء بالأدباء وأعمالهم وإبداعاتهم بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، وضمن خطة أنشطة إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، احتفى مساء أمس الجمعة نادي أدب مكتبة دراو للطفل والشباب بفرع ثقافة اسوان بمناقشة رواية "وجوه قابلة للتدوير" للقاصة والروائية سمية ماهر.

أدار المناقشة الشاعر ياسر باشرى، بحضور اعضاء نادى أدب أسوان و كلابشة و نصر النوبة وادفو وأصدقاء المحتفى بها.

دراسة نقدية



قدم الشعراء عماد عزت و صابرين خضر دارسة نقدية للرواية، تحدثت خضر عن العنوان ومناسبته للرواية وكذلك عناوين الفصول حيث جاء أكثرها مناسب، وتناولت شخصية البطلة التي ارتبطت بكل شخصيات الرواية تقريبا والبعد النفسي الداخلي لها، وكيف أثر هذا فى جملة الحوار التى كانت تكشف فيها الكاتبة شخصية البطلة شيئا فشيء، و الحبكة الدرامية في الرواية وكيف نجحت الكاتبة في ربط الفصول والمشاهد وكيف لم يحالفها الحظ في بعض الأحيان.

وأضاف عماد عزت أن "وجوه قابلة للتدوير" عنوان يأخذ القارئ إلى عالم يسيطر عليه الصراع والتحول , ولا سيما غلاف الرواية يؤطر لهذه الرؤية ويزيد من الايحاء للقارئ بانه سيدخل عالم سردى يعتمد على التكنولوجيا والخيال العلمى، وأثر استخدام الكاتبة لصوتها على تفاعل الاحداث الداخلية للنص، والتى تولد لدى القارئ الخيال ومشاركة النص ابداعيا، فاستخدمت تقنية التقرير الصوتى.

القاصة سمية ماهر من محافظة أسوان، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية، دبلومة في التاريخ، عضو بنادي أدب مكتبة دراو، وعضو بورشة المصطبة للقصة، من أعمالها رواية بعنوان "الحنين وآلام"، رواية وجوه قابلة للتدوير"، تحت الطبع مجموعة قصصية بعنوان "اكتراث".

شاركت بمعرض الكتاب عامى ٢٠١٩، ٢٠٢٢، الفوز في عدة مسابقات "مجلة أبواب الحرية الدولية، صناع السعادة لمؤسسة حكاية يافث أرثر".