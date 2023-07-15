إنطلاق مهرجان الكنافة بالمانجو على شواطىء الغردقة

إنطلقت فعاليات مهرجان الكنافة بالمانجو، اليوم السبت، على شواطئ الغردقة تزامناً مع فصل الصيف، 2023‪ وارتفاع درجات الحرارة، حيث جذب آلاف السائحين من المصريين والأجانب وسط تفاعل الجميع على أنغام الموسيقى على الشواطئ المفتوحة.



وكشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية نظمت مهرجان الكنافة بالمانجو على الشواطىء المفتوحة تزامنا مع بدء موسم المانجو صيفا و لاقي إقبال كبير من السياح من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة أكثر من 11 جنسية أجنبية شاركت في المهرجان

وأشار ابو القاسم السيد مسؤل بأحد فنادق الغردقة، أن الهدف من مهرجان الكنافة بالمانجو هو الترفيه وإدخال السعادة والبهجة على السياح بغرض تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ الغردقة مؤكدا أن السياح حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا .

وأشار محمود هباش شيف عمومي بأحد الفنادق المنظمة للمهرجان بالغردقة، إلى استخدام كميات كبيرة من الكنافة و المانجو بمشاركة أكثر من 11 شيف، وكميات من عصائر المانجو وقطع المانجو الفريش

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان