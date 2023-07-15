بايدن "يرعب" طفلة صغيرة ويحاول عضها (شاهد)

عاد من جديد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإثارة الجدل، بعد تصرفه بغرابة تجاه طفلة صغيرة، خلال زيارته الأخيرة إلى فنلندا، إذ قام بمداعباتها بطريقة مرعبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي، وهو يكاد يقضم كتف فتاة صغيرة، والتي بدت مذهولة من هذا التصرف الغريب، وذلك أثناء استقباله موظفي السفارة وعائلاتهم في هلسنكي، قبل أن يستقل طائرته الرئاسية، عائداً إلى الولايات المتحدة.

وأظهر الفيديو محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مداعبة طفلة صغيرة بعضها على كتفها قبل مغادرته فنلندا، ولكن الخوف أصاب الطفلة ورفضت ذلك بشكل قطعي.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" بأن ذلك حدث أثناء مغادرة الرئيس الأمريكي لهلسنكي يوم الخميس، عندما استقبل بايدن موظفي السفارة الأمريكية وعائلاتهم قبل ركوب الطائرة.

وتُظهر المشاهد المنشورة كيف يميل الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عاما نحو فتاة صغيرة تحملها والدتها ويحاول أن يعضها على كتفها.

وبدت الفتاة الصغيرة خائفة خلال الحادث وأدارت رأسها في وقت لاحق عندما حاول بايدن، تقبيلها على رأسها.

الملك تشارلز الثالث يستقبل بايدن

واستقبل الملك تشارلز الثالث، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قلعة وندسور، خلال زيارة الأخير القصيرة للمملكة المتحدة قبل أن يسافر إلى ليتوانيا لحضور قمة "الناتو".

وانتهك بايدن البروتوكول من خلال اتخاذ خطوتين للأمام، والسير قبل الملك في قلعة وندسور.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن بايدن ربّت على ظهر تشارلز الثالث، ومسكه من يده أثناء استقباله، على الرغم من أنه وفقا للقواعد، لا ينبغي لأحد أن يمس أفراد العائلة المالكة بهذه الطريقة.

من جهة أخرى، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، رسالة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا خسرت في حربها ضد أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفى في هلسنكي، بعد محادثات مع قادة دول الشمال، أن أوكرانيا ستنضم لحلف شمال الأطلسي “الناتو” عاجلًا أم أجلًا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي بوتين سوف يقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب، وينسحب نظرًا لكونها لا تستطيع الاستمرار في حربها ضد أوكرانيا لسنوات عديدة.