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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات في امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

تعليم كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات في أول أيام  امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بأداء طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي لامتحان اللغة العربية، ودين، وأداء طلاب الصف السادس الابتدائي، امتحان العلوم، وأداء طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي امتحان اللغة العربية وخط وحاسب ألي، وأداء طلاب الصف الأول والثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية.

وأكد عبدالله، أن غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لم ترصد أي شكاوى ومخالفات، موجها بتعقيم اللجان وتطهيرها.

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