المجلس التنفيذي للغربية يوافق على إقامة مصنع للقمامة بدفرة

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المقدم أشرف الشاذلي نائب المستشار العسكري، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وقبل البدء في جدول الأعمال وجه المحافظ، باستمرار تكثيف حملات النظافة داخل القرى والمدن ورفع التراكمات أول بأول، وسرعة الرد على الشكاوى الواردة سواء الخاصة بالمنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء أو شكاوى مبادرة صوتك مسموع والغربية بتتغير بيكم، كما وجه باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية والأسواق والمحال حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مع استمرار التصدي بكل حزم لمخالفات البناء أو محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات مطروحة، ووافق على البدء في إنشاء مصنع تدوير المخلفات جديد بجوار المصنع القديم ، ضمن خطة مشروع كيتشنر، حيث سيسمح هذا المصنع بالقضاء تماماً على مشكلة النظافة في أربعة مراكز.

وعقب اللقاء استمع المحافظ إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في موضوعات تخص شركات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، الرصف، إلى جانب مشاكل ومطالب في قطاعات التربية والتعليم، الصحة، التأمين الصحي، الإسعاف، الري والمرور، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها وحلها على الفور.