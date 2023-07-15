خدمات ومرافق متكاملة لتحسين جودة الحياة في العلمين الجديدة (فيديو)

تحدث المهندس محمود الأمير، المشرف على الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة عن تفاصيل الخدمات والمرافق المتكاملة لتحسين جودة الحياة في العلمين الجديدة، قائلًا إن العلمين جرى إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان ومع نمو الاستثمار أضيف 102 ألف فدان ليصبح إجمالي المساحة 150 ألف فدان.

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العلمين الجديدة مدينة سكنية وترفيهية وتعليمية ورياضية

وأضاف “الأمير” خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "مدينة العلمين الجديدة هي مدينة سكنية وترفيهية وتعليمية ورياضية، وعندما نتحدث عن المدينة السكنية فإن بها 40 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، ومدينة ترفيهية بها منطقة ترفيهية ومدينة تراثية، والمدينة التعليمية بها جامعة العلمين والأكاديمية العربية".

المدينة الرياضية بها مساحات من البحيرات الصناعية

وتابع: "المدينة الرياضية بها مساحات من البحيرات الصناعية التي تقما بها سنويا البطولة العربية والأفريقية للتجديف، وبالنسبة للمدينة الصناعية، فإنها تقع على مساحة 5500 فدان بها 5 مصانع وجاري إنشاء بقية المصانع".

وواصل: "لكي نقوم بترفيق المدينة، فقد واجهتنا صعوبات كثيرة، لأن بها ألغام وأرض غير صالحة للتأسيس، فقد تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب من أجل استغلالها في المدينة بالكامل، وتم إنشاء خزان تكديس بسعة 60 ألف متر مكعب، وتم إنشاء 12 محطة منهم محطة معالجة ثلاثية بسعة 90 ألف متر مكعب، وجرى إنشاء محطات رفع وصرف مطر ومياه وتم ترفيق المدينة بالكامل بخطوط الانحدار والطرد".