شرطة النقل تضبط 1786 قضية متنوعة

تواصل وزارة الداخلية الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.

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فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1786) قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (13731) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (166) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (98) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

إصابة اب ونجله في حادث سير بالشرقية

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض أب ونجله الطفل للإصابة بكدمات وجروح وارتجاج بالمخ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بطريق منيا القمح - أرض الفدان بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول علاء غ م، 41 سنة، مقيم بمركز منيا القمح، مصابًا بارتجاج بالمخ، ونجله محمد، 12 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل بطريق منيا القمح - أرض الفدان بمركز منيا القمح، وتحرر عن ضلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، استقبل مستشفى الصالحية الجديدة المركزي حاتم ع ع، 47 سنة، مقيم في الصالحية الجديدة، جثة هامدة، وساندي م ح، 16 سنة، مصابة بارتجاج بالمخ، فيما تبين حدوث إصابة المصابة ووفاة المتوفى إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتوك توك في مدينة الصالحية الجديدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.